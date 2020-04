Handel meldet überschaubaren Andrang bei geöffneten Geschäften

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Handel meldet einen überschaubaren Andrang nach der Wiedereröffnung zahlreicher Geschäfte in mehreren Bundesländern. In den meisten Orten blieb die Nachfrage der Kundschaft auch heute verhalten. Aus Berlin, Hessen, Niedersachsen und Bremen hieß es, es sei deutlich weniger los gewesen als sonst an Samstagen. Vor einigen Elektrofachgeschäften in Berlin bildeten sich jedoch längere Schlangen. Seit Anfang der Woche können in den meisten Bundesländern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Laut dem Handelsverband Deutschland lag der Umsatz in den ersten Tagen durchschnittlich bei nur 40 Prozent des normalen Geschäftsvolumens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 20:00 Uhr