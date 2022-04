Handel erwartet noch höhere Preise für Lebensmittel

EU-China-Gipfel startet unter schwierigen Bedingungen

Brüssel. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine startet heute ein Gipfel zwischen der EU und China. Brüssel will erreichen, dass Peking seinen Einfluss auf Russland nutzt, um den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Kommissionspräsidentin von der Leyen und andere EU-Spitzen tauschen sich per Video-Gipfel mit Chinas Staatschef Xi aus. Die EU hofft, dass China an guten Handelsbeziehungen zu Europa weiter interessiert ist und von der politischen Rückendeckung für Moskau abrückt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 09:00 Uhr