Handballer ziehen bei der WM vorzeitig in die Hauptrunde ein

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Deutschlands Handballer stehen bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden vorzeitig in der Hauptrunde. Die DHB-Auswahl gewann auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Serbien mit 34:33. Bundestrainer Gislason lobte vor allem Torwart Birlehm. Er habe eine überragende Leistung gezeigt, gerade in der Schlussphase. Am Dienstag geht es im letzten Vorrundenspiel gegen Algerien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2023 22:30 Uhr