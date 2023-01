Handballer im WM Viertelfinale - Fußball-Bundesligist Köln deklassiert Bremen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Gislason schlug in Kattowitz die Niederländer mit 33 zu 26. Der 1.FC Köln hat am Abend Werder Bremen 7:1 besiegt. Vorher war Eintracht Frankfurt durch ein 3:0 gegen Schalke auf Platz zwei der Tabelle geklettert. Bei Hertha BSC wachsen die Abstiegssorgen. Die Berliner verloren 1:3 in Bochum und rutschen auf Platz 17 ab. - Ebenfall torreich: Das Spiel in Wolfsburg. Die Gastgeber gewannen 6:0 gegen Freiburg. - Union Berlin kann weiter in der Spitzengruppe mithalten. Nach einem 3:1 gegen Hoffenheim stehen die Eisernen jetzt auf Rang drei. Stuttgart und Mainz trennten sich 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 22:00 Uhr