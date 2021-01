Handball-WM: Deutschland verliert gegen Spanien

US-Präsident Biden will an Abrüstungsvertrag festhalten

Washington: US-Präsident Biden will verhindern, dass der letzte große atomare Abrüstungsvertrag mit Russland in zwei Wochen ausläuft. Wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, mitteilte, reagiert Biden damit auf das Angebot aus Moskau, die Geltungsdauer des sogenannten "New-Start"-Abkommens um fünf Jahre zu verlängern. An der Übereinkunft festzuhalten, ergebe umso mehr Sinn, wenn die Beziehungen zu Russland feindlich wie derzeit seien, so Psaki. Sie stellte aber klar, dass der neue Präsident in seiner Russland-Politik neben Verhandlungen auch auf Härte setzen will. Der Kreml solle für seine rücksichtslosen und feindseligen Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es in Washington. Biden hat auch den von Trump veranlassten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen revidiert und den Verbleib des Landes in der Weltgesundheitsorganisation angekündigt, wozu auch der Beitritt zur internationalen Corona-Impfinitiative Covax gehört.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 06:00 Uhr