Handball-EM: Frankreich schlägt zum Auftakt Nordmazedonien

Zum Sport: Bei der Handball-EM in Deutschland ist das erste Spiel zu Ende: Frankreich hat mit 39:29 gegen Nordmazedonien gewonnen. Deutschland steigt um 20 Uhr 45 gegen die Schweiz ins Turnier ein. Das Spiel findet in der überdachten Düsseldorfer Fußballarena statt, vor einer Rekordkulisse von mehr als 50.000 Zuschauern. Und: Die deutschen Biathletinnen haben es beim Heim-Weltcup in Ruhpolding aufs Podest geschafft. Die Staffel um Franziska Preuß musste sich nur Frankreich und Schweden geschlagen geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 19:45 Uhr