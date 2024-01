Handball-EM: Frankreich gewinnt gegen Österreich 33:28

Köln: Bei der Handball-EM hat Frankreich gegen Österreich 33:28 gewonnen. Die Franzosen bauten damit die Tabellenführung aus und stehen jetzt sicher im Halbfinale. Deutschland kann mit einem Sieg gegen Ungarn im Abendspiel Österreich vom zweiten Tabellenplatz verdrängen, der am Ende der Hauptrunde ebenfalls zum Einzug ins Halbfinale berechtigt. Die Kroaten, die übermorgen der letzte Gruppengegner der Deutschen sind, verloren am Nachmittag gegen Island 30:35 - damit können beide Mannschaften nicht mehr in die Runde der letzten Vier einziehen.

