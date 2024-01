Handball-EM: Dänemark schlägt Schweden, heute Deutschland gegen Österreich

Hamburg: Bei der Handball-EM ist Dänemark dem Einzug ins Halbfinale nahe gekommen. Im Top-Spiel der Hauptrundengruppe II setzte sich der dreimalige Weltmeister am Abend in Hamburg gegen Titelverteidiger Schweden mit 28:27 durch. Deutschland bestreitet heute abend in Köln gegen Österreich sein zweites Hauptrundenspiel. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Kiel zum Auftakt der Rückrunde gegen Braunschweig mit 1:2 verloren, Karlsruhe bezwang Osnabrück mit 2:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 01:00 Uhr