Hanau gedenkt der Opfer des rassistischen Anschlags

Hanau: Die Stadt und das Land Hessen gedenken heute der neun Menschen, die vor fünf Jahren Opfer eines rassistischen Anschlags geworden sind. Bei der Gedenkveranstaltung werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier, der hessische Ministerpräsident Rhein und Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky sprechen. Am Abend ist eine gemeinsame religiöse Gedenkfeier von katholischer und evangelischer Kirche sowie der örtlichen Jüdischen Gemeinde geplant, an den Tatorten wollen sich Menschen zu Mahnwachen versammeln. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-Jähriger acht junge Männer und eine junge Frau aus rassistischen Gründen erschossen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 04:00 Uhr