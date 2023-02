Hanau erinnert an rassistischen Anschlag im Februar 2020

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine-Flüchtlinge entlasten laut Bundesagentur deutschen Arbeitsmarkt

Nürnberg: Geflüchtete Menschen aus der Ukraine entlasten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit den angespannten deutschen Arbeitsmarkt. Ein Jahr nach Beginn des Krieges seien in Deutschland rund 65.000 ukrainische Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, sagte BA-Vorstand Terzenbach. Dazu kämen 21.000 Menschen in Minijobs. Sie alle trügen zur Bekämpfung des Personalmangels in der deutschen Wirtschaft bei. Trotzdem haben nach einer Auswertung der EU-Kommission Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland seltener einen Job als in anderen wichtigen EU-Aufnahmeländern. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Demzufolge geht in Deutschland etwa jeder achte Ukraine-Flüchtling einer registrierten Arbeit nach. In Polen ist es jeder Fünfte, in Tschechien fast jeder Vierte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2023 09:00 Uhr