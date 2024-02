Hanau erinnert an Opfer des rassistischen Anschlags

Berlin: Vier Jahre nach dem Anschlag im hessischen Hanau ist am Vormittag der Todesopfer gedacht worden. Bundesinnenministerin Faeser hat aus diesem Anlass erneut zu einem entschlossenen Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Zuvor hatte sie bei einem stillen Gedenken gemeinsam mit Vertretern der Landesregierung und der Stadt Kränze auf dem Hauptfriedhof von Hanau niedergelegt. Auf ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen der Opfer ist dabei auf politische Reden verzichtet worden. Kanzler Scholz hatte am Morgen geschrieben, ein Rechtsextremist habe neun Menschen in Hanau brutal ermordet. Sein Antrieb sei Hass, sein Motiv Rassismus gewesen. Der 43-jährige hatte neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 15:00 Uhr