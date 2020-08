Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Silverstone: Der britische Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat gute Chancen beim Heim-Grand-Prix. Das Rennen beginnt er in der Pole Position. In der Qualifikation war Hamilton schneller als sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. An dritter Stelle war der Niederländer Max Verstappen. Der Heppenheimer Sebastian Vettel kam auf Platz zehn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 23:00 Uhr