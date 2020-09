Hamilton holt Pole Position beim Großen Preis von Italien

Gesundheitsämter sollen 5000 neue Stellen bekommen

Berlin: Um die Arbeit der 375 deutschen Gesundheitsämter zu verbessern, stellt der Bund in den nächsten sechs Jahren rund vier Milliarden Euro zur Verfügung. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte 5000 neue Vollzeitstellen bis Ende 2022 an und versprach eine Modernisierung der Ämter. So soll beispielsweise die Digitalisierung verbessert werden. Geplant ist, künftig alle Ämter mit einem elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz zu vernetzen. Der Bund finanziert dafür den Aufbau, die Federführung liegt beim Robert-Koch-Institut. Spahn appellierte an die Bürger, die Herbstferien und den Weihnachtsurlaub in Deutschland zu verbringen. Die Reiserückkehrsituation habe man zwar im Griff, das umfangreiche Testen sei jedoch sehr aufwändig, so Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 17:00 Uhr