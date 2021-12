Hamilton holt Pole für Großen Preis von Saudi-Arabien

Merkel wirbt im letzten Video-Podcast nochmals fürs Impfen

Berlin: Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Solidarität im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung aufgerufen. In ihrer letzten wöchentlichen Videobotschaft warb sie erneut für mehr Impfungen. Wörtlich sagte Merkel: "Wir sind mitten in dieser vierten Pandemiewelle in einer sehr ernsten Lage, in manchen Teilen unseres Landes kann man sie nur dramatisch nennen." Eine hohe Impfquote helfe allen, als Land die Pandemie hinter sich zu lassen, so die Kanzlerin weiter. Vor den Menschen lägen aber noch schwierige Wochen, die nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung bewältigt werden könnten. Zugleich dankte Merkel allen, die - so wörtlich - "in dieser schweren Zeit" vernünftig sind und sich an die Regeln halten. Die Kanzlerin hat sich nach eigenen Angaben seit Juni 2006 mehr als 600 Mal in ihrem Video-Podcast an die Menschen in Deutschland gewandt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 19:45 Uhr