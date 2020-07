Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Ungarn

EU-Ratspräsident warnt vor Scheitern des Sondergipfels

Brüssel: Auch nach über 60 Stunden ist auf dem EU-Sondergipfel für den Corona-Aufbaufonds noch keine Einigung in Sicht. Statt am Mittag kamen die 27 Staats- und Regierungschefs erst zum Abendessen in großer Runde zusammen. Dort warnte Ratspräsident Michel vor einem Scheitern. In einer Ansprache verwies er auf die zahlreichen Kompromissangebote, die er seit Beginn des Treffens Freitagfrüh gemacht hatte. Auf Druck der so genannten "Sparsamen" soll der Anteil an Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, deutlich gesenkt werden. Außerdem fordern sie als Geberländer nochmals deutlich höhere Rabatte auf ihre Beitragszahlungen in den EU-Haushalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 23:00 Uhr