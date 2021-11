Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in São Paulo

Bayern verschärft Corona-Maßnahmen

München: In Bayern werden ab Dienstag die Corona-Maßnahmen weiter verschärft. Das hat Ministerpräsident Söder angekündigt. Die Lage drohe im gesamten Land zu entgleiten, man könne davon ausgehen, dass Deutschland zu einem Sorgenkind der Europäischen Union werde, sagte Söder vor einer Haushaltsklausur des Kabinetts. Nach den neuen Regeln sollen ab übermorgen nur noch Geimpfte oder Genesene in Restaurants oder Hotels dürfen. Für Diskos und Clubs gilt 2Gplus, das heißt, jeder muss zusätzlich einen Schnelltest vorweisen. Überall wo 2G gilt, sind außerdem FFP2-Masken erforderlich. Außerdem wird die Testpflicht ausgeweitet: In Seniorenheimen müssen Schnelltests durchgeführt werden, in Kitas werden die Kinder ab jetzt so wie in der Schule dreimal pro Woche getestet. Söder spricht sich auch dafür aus, schon nach fünf Monaten Auffrischimpfungen zu ermöglichen und fordert im Bund ebenfalls strengere und einheitliche Regeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 21:00 Uhr