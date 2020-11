Hamilton beschert Mercedes historischen Formel-1-Teamtitel

Drive-Through-Stimmen in Texas für US-Wahl sollen zählen

Dallas: Zwei Tage vor der US-Präsidentschaftswahl hat das höchste Gericht in Texas eine Klage der Republikaner abgewiesen. Damit dürfen über 120.000 sogenannte Drive-Through-Stimmen gewertet werden. So viele Menschen haben ihren Stimmzettel aus dem Auto heraus in eine Wahlurne geworfen. Texas hatte dieses Vorgehen wegen der Corona-Pandemie erlaubt. Morgen soll ein Bundesgericht darüber entscheiden. In den USA haben so viele Menschen wie noch nie ihre Stimme frühzeitig für einen der US-Präsidentschaftskandidaten abgegeben. Über 90 Millionen Menschen nutzten die Möglichkeit des Early Voting.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 22:00 Uhr