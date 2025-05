Hamburgs Regierungschef Tschentscher wiedergewählt

Hamburger Bürgerschaft bestätigt Peter Tschentscher als Ersten Bürgermeister: Der SPD-Politiker erhielt 71 von 119 abgegebenen Stimmen und wird damit eine weitere Legislaturperiode an der Spitze einer Koalition aus SPD und Grünen stehen. Tschentscher erhielt in der geheimen Abstimmung zehn Stimmen mehr als erforderlich. SPD und Grüne regieren seit 2015 gemeinsam in der Hansestadt

