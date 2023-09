Hamburgs Ex-Bürgermeister Klose gestorben

Hamburg: Der frühere Bürgermeister der Hansestadt, Hans-Ulrich Klose, ist tot. Der SPD-Politiker starb gestern im Alter von 86 Jahren, wie die Senatskanzlei in Hamburg mitteilte. Klose war von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg und von 1991 bis 1994 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Dem Bundestag gehörte Klose bis 2013 an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 12:00 Uhr