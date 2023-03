Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher legt Kranz am Tatort nieder

Kurzmeldung ein/ausklappen Schweizer Kriegsmaterial darf nicht an kriegsführende Drittstaaten weitergegeben werden

Bern: Käufer von Schweizer Kriegsmaterial dürfen die Ware weiterhin nicht an Drittstaaten liefern, die sich im Krieg befinden. Diese Haltung hat nach dem Parlament auch die Schweizer Regierung bekräftigt. Die Schweiz bleibe ein neutraler Staat, hieß es im Bundesrat. Man halte an bestehendem Gesetz fest. Wer in der Schweiz Kriegsmaterial bestellt, unterschreibt eine Verpflichtung, das nicht an kriegsführende Parteien weiterzuleiten. Damit bleibt es beim Nein auf den Antrag von Deutschland, Dänemark und Spanien, in der Schweiz gekaufte Munition für den Gepard-Panzer an die Ukraine liefern zu dürfen. Die Bundesregierung hat bereits beschlossen, die Gepard-Munition künftig wieder in Deutschland herstellen zu lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2023 20:45 Uhr