Hamburgs Erster Bürgermeister eröffnet Bürgerfest zur Einheitsfeier

Hamburg: Mit einem Appell an den Zusammenhalt in der Gesellschaft hat der Erste Bürgermeister und Bundesratspräsident, Tschentscher, das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit offiziell eröffnet. Tschentscher rief dazu auf, zuversichtlich zu sein und zu bleiben und nicht durch Populismus und Polarisierung abzudriften. Zuvor hatte er die Ländermeile besucht, auf der sich neben Hamburg die 15 weiteren Bundesländer präsentieren. Der Beginn des Bürgerfests ist der Auftakt zur zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Höhepunkt bildet morgen ein Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Länder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2023 13:15 Uhr