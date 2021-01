Hamburger Uniklinik will neue Corona-Medikamente einsetzen

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wird als eines der ersten in Deutschland die neuen Corona-Medikamente einsetzen. Das hat die Leiterin der Infektiologie, Addo, im Gespräch mit dem NDR angekündigt. Nach ihren Angaben sollen damit Patienten behandelt werden, die milde oder moderate Symptome zeigen, aber Risikofaktoren für einen schweren Verlauf haben. Die beiden Medikamente amerikanischer Unternehmen sind in der EU nicht zugelassen, haben aber eine Notfallzulassung in den USA. Der damalige US-Präsident Trump, sein Anwalt Giuliani und Wohnungsbauminister Carson waren damit erfolgreich behandelt worden. Gesundheitsminister Spahn hatte heute mitgeteilt, dass die Bundesregierung 200.000 Dosen der neuen Corona-Medikamente bestellt hat. Sie sollen spezialisierten Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 20:00 Uhr