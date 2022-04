Hamburger SV unterliegt in Kiel

Union fordert Entlassung von Familienministerin Spiegel

Berlin: CDU und CSU drängen auf den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Spiegel wegen der so genannten Urlaubs-Affäre. Die Grünen-Politikerin war vergangenes Jahr als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vier Wochen in Ferien gegangen, was die Staatskanzlei in Mainz heute bestätigte. CDU-Chef Merz sagte der Bild-Zeitung, für Frau Spiegel seien Urlaub und das eigene Image wichtiger gewesen als das Schicksal der Menschen an der Ahr. Der Bundeskanzler müsse sie entlassen. CSU-Generalsekretär Mayer sagte, Spiegel sollte sich ein Beispiel an ihrer damaligen nordrhein-westfälischen Amtskollegin Heinen-Esser nehmen und ihr Amt zur Verfügung stellen. Heinen-Esser hatte kurz nach der Flut in ihrem Bundesland einen Geburtstag auf Mallorca gefeiert und war deswegen am Donnnerstag zurückgetreten.

