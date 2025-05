Hamburger SV steht vor Aufstieg in die Fußball-Bundesliga

Zum Fußball: Der HSV marschiert weiter in Richtung Aufstieg in die Bundesliga. Die Hamburger haben am Nachmittag mit 4:0 in Darmstadt gewonnen. In der Tabelle liegt der HSV zwei Spieltage vor Schluss vorübergehend an der Spitze - mit vier Punkten Abstand auf Relegations-Platz drei. Die weiteren Ergebnisse der zweiten Liga: - Braunschweig - Düsseldorf: 2:2 und - Ulm - Hannover: 1:2. In der Bundesliga könnte der FC Bayern heute die Meisterschaft perfekt machen, wenn das Team von Trainer Kompany in Leipzig gewinnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 15:00 Uhr