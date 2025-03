Hamburger stimmen über neue Bürgerschaft ab

Hamburg: In der Hansestadt haben die Wahllokale seit acht Uhr geöffnet. Rund 1,3 Millionen Einwohner sind aufgerufen, eine neue Bürgerschaft zu bestimmen. Gut ein Drittel der Hamburger hat bereits per Brief gewählt. Das sind mehr als 100.000 Menschen mehr als vor fünf Jahren. Nach den jetzten Umfragen liegen die Sozialdemokraten deutlich vor den anderen Parteien. Die bislang mitregierenden Grünen liefern sich demnach ein Kopf-an-Kopf Rennen mit der CDU um Platz zwei. Zulegen dürften laut Umfragen AfD und Linke während VOLT, FDP und BSW voraussichtlich nicht in der neuen Bürgerschaft vertreten sind. In Hamburg findet die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr statt.

