Hamburger Schulen öffnen nach Sommerferien

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Nach Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute auch in Hamburg das neue Schuljahr. Beim Betreten des Schulgebäudes, auf den Gängen und im Pausenhof müssen Schüler und Lehrer eine Maske tragen. Abgenommen werden darf sie erst im Klassen- und im Lehrerzimmer, wenn alle an ihrem Platz sind. In Bayern ist das mit Schulbeginn in fünf Wochen ähnlich geplant. Falls aber die Infektions-Zahlen steigen, wird es wieder Fernunterricht geben. Für den Fall, dass tatsächlich wieder Unterricht ausfällt, hat die Bundes-Schüler-Konferenz einen Noten-Bonus gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 06:00 Uhr