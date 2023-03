Hamburger Hafen bleibt wegen Streiks gesperrt

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit etwas Regen bei 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden überwiegend bewölkt, mitunter regnet es und es ist windig. Im Süden weitgehend trocken und heiter bis wolkig bei 12 bis 20 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, in Alpennähe trocken und zeitweise klar - um 9 Grad. Morgen und am Wochenende unbeständig und windig mit einzelnen Schauern. Höchstwerte morgen 12 bis 18 Grad, am Wochenende kühler, nachts 7 bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 07:00 Uhr