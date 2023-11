Hamburger Flughafen wird geräumt - Polizei hat Kontakt zu Bewaffnetem

Hamburg: Am Airport der Hansestadt ist der Flugverkehr komplett eingestellt worden, weil ein Bewaffneter mit seinem Auto auf das Gelände vorgedrungen ist. Die Polizei gab bekannt, inzwischen im Kontakt mit dem Mann zu sein. Der Flughafen sei geräumt. Außerdem ist inzwischen bestätigt, dass ein Kind bei dem Mann im Auto sei. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befinde, wie zunächst vermutet, war unklar. Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes laut den Beamten wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Der Mann hat zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, laut Polizei "eine Art Molotowcocktails". Es sei kein Schaden entstanden, die Flughafenfeuerwehr habe die Flaschen löschen können. Der Mann soll auch zweimal in die Luft geschossen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 22:45 Uhr