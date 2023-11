Hamburger Flughafen rechnet wieder mit Normalbetrieb am Montag

Hamburg: Am Flughafen der Hansestadt soll der Betrieb morgen wieder weitestgehend normal laufen. In einer Mitteilung heißt es, vereinzelt könnten noch Flüge gestrichen werden oder sich verzögern. Von gestern Abend bis heute Nachmittag war der Hamburger Flughafen geschlossen, nachdem ein bewaffneter Mann mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war. Am Nachmittag ergab sich der Mann der Polizei und wurde festgenommen. Dem Kind geht es offenbar gut. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 35-Jährige aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau in eine psychische Ausnahmesituation. Bereits im März 2022 war gegen ihn wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt worden, er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

