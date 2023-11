Hamburger Flughafen ist wegen Geiselnahme weiterhin gesperrt

Hamburg: Der Flughafen der Hansestadt ist wegen einer Geiselnahme weiterhin gesperrt. Seit gestern Abend starten und landen keine Flugzeuge, die Polizei hat das Gelände weiträumig abgeriegelt. Nach Angaben der Hamburger Polizei hat ein 35-jähriger Mann seine vierjährige Tochter in seiner Gewalt. Zwar werde mit dem Mann seit Stunden telefonisch verhandelt, derzeit ändere sich die Lage aber nicht. Die Polizei spricht von einer "statischen Geisellage. Nach bisherigem Kenntnisstand hat der Mann das Mädchen der Mutter weggenommen und war anschließend zum Flughafen gefahren. Dort durchbrach er mehrere Absperrungen, schoss in die Luft und warf brennende Flaschen aus dem Fenster. Seitdem steht er in seinem Auto auf dem Vorfeld des Flughafens. Die Polizei verhandelt über einen türkischen Dolmetscher mit ihm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 09:00 Uhr