Hamburger Flughafen ist wegen Geiselnahme gesperrt

Hamburg: Die Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer am Flughafen der Hansestadt. Ein Polizeisprecherin teilte mit, man sei in gutem Kontakt mit dem bewaffneten Mann. Er sei zugewandt und wolle sprechen. Das sei ein absolut gutes Zeichen. Gestern Abend war der Mann mit einem Auto bis auf das Vorfeld vorgedrungen. In dem Wagen befindet sich seine vierjährige Tochter. Zuvor hatte sich die Ehefrau bei der Polizei gemeldet und von möglicher Kindesentziehung gesprochen. Der Flughafen wurde geräumt und ist weiter gesperrt. Tausende Passagiere, die in abflugbereiten Maschinen saßen, wurden in Hotels untergebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 03:00 Uhr