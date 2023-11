Hamburger Flughafen bleibt wegen Geiselnahme gesperrt

Hamburg: Wegen einer Geiselnahme ist der Flughafen der Hansestadt weiterhin lahmgelegt. Seit gestern Abend kurz nach 20 Uhr starten und landen keine Flugzeuge; heute wurden laut Airport bereits mehr als 60 Flüge gestrichen oder verschoben. Bis zum Abend sind in Hamburg eigentlich 286 Starts und Landungen mit knapp 35.000 Passagieren geplant. Wie viele davon starten werden, ist nach wie vor unklar. - Seit dem Abend steht ein 35-jähriger bewaffneter Mann mit seinem Auto auf dem Vorfeld des Flughafens. Er hat seine vierjährige Tochter bei sich, die er am Abend entführt hat. Die Polizei verhandelt nach eigenen Angaben seit Stunden mit ihm per Telefon. Nachdem es zunächst geheißen hatte, der Mann zeige sich "zugewandt" und habe angekündigt, seine Tochter frei zu lassen, zeichnet sich nun seit längerem keinerlei Veränderung ab. Journalisten des Norddeutschen Rundfunks sprechen von einer "gespenstischen Ruhe".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 10:00 Uhr