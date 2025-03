Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft

Hamburg: Knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind heute zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Abstimmungslokale öffnen um 8 Uhr. Es handelt sich dabei um die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Letzte Umfragen sahen weiter eine Mehrheit für Rot-Grün unter SPD-Bürgermeister Tschentscher - trotz deutlicher Verluste beider Parteien. CDU und AfD sehen sich eine Woche nach der Bundestagswahl im Aufwind. In den Umfragen hat aber vor allem die Linke zuletzt zugelegt. Die FDP und das BSW werden unter der Fünf-Prozent-Hürde gesehen.

