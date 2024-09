Hamburg hat jüngste Bevölkerung unter allen Bundesländern

Wiesbaden: Die Hansestadt Hamburg hat die jüngste Bevölkerung in Deutschland. Die Menschen dort sind im Durchschnitt 42,3 Jahre alt - der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 44,8 Jahren. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ausgerechnet. Am ältesten sind die Menschen im Schnitt in Sachsen mit 48,2 Jahren. Bayern liegt mit 44,2 Jahren im Mittelfeld.

