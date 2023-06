Hamburg hat bei Digitalisierung Nase vorn

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht örtlich Gewitter, 19 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, örtlich kräftige Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte zwischen 19 und 14 Grad. Am Tag wieder viel Sonne und einzelne Schauer, Höchstwerte zwischen 26 und 34 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag häufiger Schauer oder Gewitter, auch am Freitag unbeständig, dabei etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 21:00 Uhr