Hamburg führt Bezahlkarte für Asylbewerber ein

Hamburg: In der Hansestadt ist ein Pilotprojekt zur Ausgabe von Bezahlkarten an Asylsuchende gestartet. Hamburg ist damit das erste Bundesland, das eine solche Karte einführt. In einzelnen Kommunen in Deutschland wird das System bereits erprobt. Nach Angaben der Behörden erhält jeder Erwachsende mit der Karte eine Gutschrift von 185 Euro im Monat, mit denen Dinge des täglichen Bedarfs gekauft und bezahlt werden können. Ein Online-Einkauf oder Überweisungen ins Ausland sind nicht möglich. Im November hatte die Ministerpräsidentenkonferenz eine Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass sie bundesweit erst ab dem Sommer eingeführt werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 18:00 Uhr