Hamburg erinnert an die Opfer des Amoklaufes

Kurzmeldung ein/ausklappen Viele Städte beteiligen sich an der Earth Hour

Berlin: Viele Kommunen und Menschen haben sich am Abend an der "Earth Hour" beteiligt. Um 20.30 Uhr wurden in zahlreichen Wohnungen und an berühmten Bauwerken für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. Weltweit haben so mehr als 100 Länder ein Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt. In Deutschland blieb das Brandenburger Tor in Berlin ebenso dunkel wie die Steinerne Brücke in Regensburg und das Bayreuther Festspielhaus. Wegen der Energiekrise waren allerdings Lichter an vielen Sehenswürdigkeiten in diesem Jahr sowieso nicht mehr an, zum Beispiel sind in München Brücken und Kirchen seit letzten Sommer nachts dunkel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 23:00 Uhr