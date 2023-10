Hamas wirft Israel Beschuss einer Kirche in Gaza vor

Gaza-Stadt: Die Hamas wirft Israel den Beschuss einer griechisch-orthodoxen Kirche im Gazastreifen vor. Bei dem Angriff am Abend habe es Dutzende Verletzte und auch Tote gegeben, teilte die militant-islamistische Palästinenser-Organisation mit. In dem Gotteshaus in Gaza-Stadt hätten Menschen Zuflucht vor dem Krieg gesucht. Die israelische Armee erklärte, sie werde den Vorfall prüfen. Das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem sprach von einem Kriegsverbrechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 03:00 Uhr