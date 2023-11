Hamas will weitere Geiseln freilassen - Israel veröffentlicht Liste mit 14 Namen

Tel Aviv: Die militant-islamistische Hamas will im Laufe des Tages erneut israelische Geiseln freilassen. Die israelische Regierung hat eine Liste mit den Namen der 14 Geiseln erhalten. Im Gegenzug soll Israel 42 inhaftierte Palästinenser entlassen. Noch ist unklar, ob auch nicht-israelische Gefangene freikommen sollen. Die Hamas hält nach Angaben des Außenministeriums von Thailand immer noch 20 thailändische Staatsangehörige als Geiseln fest. Am zweiten Tag der Feuerpause im Gazastreifen gehen die Lieferungen von Hilfsgütern und Treibstoff dorthin weiter. Der Ägyptische Rote Halbmond teilte mit, 100 weitere Lastwagen hätten Lebens- und Arzneimittel nach Gaza gebracht. Zudem hätten sieben Tankwagen den Grenzübergang Rafah von Ägypten in den Gazastreifen überquert, vier davon mit Gas zum Kochen und drei weitere mit Diesel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 13:00 Uhr