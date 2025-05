Hamas will mit Israel wieder über Waffenruhe verhandeln

Tel Aviv: Die israelische Regierung sieht durch die Einleitung einer neuen Großoffensive im Gazastreifen Bewegung bei der Hamas. Nach den Worten von Israels Verteidigungsminister Katz will die Terrororgansiation wieder an den Verhandlungen über eine Waffenruhe teilnehmen. Ein Sprecher der Hamas bestätigte dies. Beide Seiten stellen demnach keine Vorbedingungen. Die von den USA, Ägypten und Katar vermittelten indirekten Gespräche zwischen den Kriegsparteien in Doha waren vor einigen Monaten abgebrochen worden.

