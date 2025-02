Hamas will Leichen von vier Geiseln an Israel übergeben

Tel Aviv: Die Terrororganisation Hamas will im Laufe des Tages erstmals die Leichen von vier Geiseln übergeben, die am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Unter den Toten sind eine Mutter und zwei Kleinkinder, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Israel wird Berichten zufolge im Gegenzug alle Frauen und Minderjährigen freilassen, die seit Beginn des Gaza-Kriegs festgenommen wurden und die nicht am bewaffneten Kampf gegen Israel beteiligt gewesen sein sollen. Am Samstag will die Hamas weitere sechs Geiseln lebend freilassen. Unklar ist noch, wie es längerfristig mit der Vereinbarung um Waffenruhe und Geiselaustausch weitergeht.

