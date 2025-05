Hamas will laut US-Regierung weitere Geisel freilassen

Washington: Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Witkoff, hat bestätigt, dass die radikal-islamistische Hamas eine weitere Geisel freilassen will. Ziel der Maßnahme sei es, den Gesprächen über einen Waffenstillstand sowie die Bereitstellung von humanitärer Hilfe für den Gazastreifen neuen Schwung zu verleihen, so Witkoff. Der Hamas zufolge soll es sich um den in den USA geborenen israelischen Soldaten Edan Alexander handeln. Ein konkretes Datum für die Freilassung wurde nicht genannt. Insgesamt befinden sich derzeit noch 58 Geiseln in der Gewalt der Hamas, 21 von ihnen sollen noch am Leben sein. Derweil laufen in Katar die Gespräche über einen Waffenstillstand zwischen der Terrororganisation und der US-Regierung weiter. Laut eines Hamas-Vertreters könnte innerhalb der nächsten zwei Tage ein entsprechendes Abkommen bekanntgegeben werden. Israel hatte zuletzt angedroht, im Rahmen einer Militäroffensive die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen.

