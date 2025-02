Hamas will heute drei weitere israelische Geiseln freigeben

Gaza: Gemäß dem Waffenruhe-Abkommen will die Terrororganisation Hamas heute drei weitere israelische Geiseln freilassen. Im Gegenzug will Israel 90 palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen. Bei den israelischen Geiseln soll es sich um drei Männer handeln, die die Hamas im Gazastreifen an das Internationale Rote Kreuz übergeben will. Anschließend werden sie von der israelischen Armee in ein Krankenhaus gebracht. - Laut dem Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas werden innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln im Austausch für rund 1900 palästinensische Häftlinge freigelassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 06:00 Uhr