Hamas will heute 14 israelische Geiseln freilassen im Austausch für 42 Palästinenser

Tel Aviv: Am zweiten Tag der Feuerpause in Nahost will die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas 14 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freilassen. Die israelischen Strafvollzugsbehörden erklärten, im Gegenzug würden 42 Palästinenser aus der Haft entlassen. Nach Inkrafttreten einer Feuerpause waren gestern in einem ersten Schritt 13 israelische Geiseln im Austausch gegen 39 palästinensische Gefangene freigekommen. Zudem ließ die Hamas zehn Thailänder und einen Philippiner frei. Israel und die Hamas hatten sich am Mittwoch nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung von Katar, den USA und Ägypten auf eine viertägige Feuerpause geeinigt. Die Vereinbarung sieht vor, dass insgesamt 50 israelische Geiseln der Hamas und 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 12:00 Uhr