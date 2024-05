Hamas will Gefangennahme israelischer Soldaten mit Videos und Fotos belegen

Gaza: Zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel ist ein Streit über angeblich festgenommene israelische Soldaten entbrannt. Bisher hat Israel dementiert, dass eigene Militärs in Jabalia in die Hand der Hamas gelangt sind. Diese hat daraufhin Fotos und Videos veröffentlicht, die die Gefangennahme bestätigen sollen. Auf dem Video ist etwa zu sehen, wie eine verletzte Person in einem Tunnel über den Boden geschleift wird. Die Fotos zeigen militärische Ausrüstung und Waffen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Inhalt der Videos und Fotos aber nicht unabhängig überprüfen. Auch machte die Hamas keine Angaben darüber, wie viele israelische Soldaten sie gefangengenommen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 05:00 Uhr