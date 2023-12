Hamas will erst nach Ende der Kämpfe weitere Geiseln freilassen

Gaza-Stadt: Nach der Wiederaufnahme der Gefechte zwischen Israel und der Hamas hat die islamistische Terrororganisation Bedingungen für weitere Geiselfreilassungen genannt. Geiseln könnten erst freikommen, wenn die Kämpfe beendet seien, sagte der Hamas-Vize in einem Interview. Bei den Geiseln, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas befinden, handele es sich um israelische Soldaten und Zivilisten, die früher in der israelischen Armee gedient hätten. Israel wies das zurück. Verteidigungsminister Galant erklärte, es würden immer noch 17 Frauen und Kinder festgehalten. Er forderte deren sofortige Freilassung. Inzwischen sind auch wieder Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gekommen. Ein Sprecher der palästinensischen Grenzübergangsbehörde, teilte mit, ein Konvoi aus 100 Lastwagen sei in das Küstengebiet gefahren. Drei davon hätten 150.000 Liter Treibstoff transportiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 20:15 Uhr