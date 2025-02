Hamas will drei männliche Geiseln freilassen

Jerusalem: Die islamistische Terrororganisation Hamas will heute drei weitere Geiseln freilassen. Wie aus der aktuellen Liste hervorgeht, handelt es sich um drei Männer, darunter ein Deutsch-Israeli. Seit dem Beginn der Waffenruhe am 19. Januar sind 18 israelische Geiseln von der Hamas und verbündeten Gruppen freigelassen worden. Israel setzte im Gegenzug rund 600 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Das Waffenruheabkommen sieht in seiner ersten Phase die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 06:00 Uhr