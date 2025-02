Hamas will drei israelische Geiseln freilassen

Deir el-Balah: Die militant-islamistische Hamas will in Kürze drei weitere israelische Geiseln im Gazastreifen freigelassen und an das Internationale Rote Kreuz übergeben. Einer der Männer besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Gegenzug sollen 183 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Dutzende bewaffnete und vermummte Kämpfer haben sich für die Geiselübergabe auf einem zentralen Platz versammelt, wie auf TV Bildern zu sehen war. Es ist die fünfte Geiselfreilassung im Rahmen der zwischen der Hamas und Israel geschlossenen Waffenruhe, die am 19. Januar in Kraft getreten ist. 18 Geiseln wurden bereits von der Hamas und verbündeten Gruppen freigelassen, Israel setzte im Gegenzug rund 600 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Das Waffenruheabkommen sieht in seiner ersten Phase die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln vor.

