Hamas will auch heute israelische Geiseln frei lassen

Tel Aviv: Auch heute will die Hamas wieder israelische Geiseln frei lassen. Die Terrororganisation hat der Regierung Netanjahu bereits eine Liste mit den Namen der Verschleppten übergeben. Wie viele Menschen darauf stehen, wurde nicht mitgeteilt. Laut einem Medienbericht sollen es 13 Geiseln sein. Bereits gestern Abend waren nach einer langen Verzögerung 17 Verschleppte an das Internationale Rote Kreuz übergeben worden - unter ihnen auch vier Personen, die neben der israelischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Im Gegenzug entließ Israel 39 palästinensische Gefangene aus der Haft. Das Emirat Katar bemüht sich in vertraulichen Gesprächen mit Israel und der Hamas, die Feuerpause im Gazastreifen zu verlängern. Die Waffenruhe läuft regulär morgen Abend aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 12:00 Uhr