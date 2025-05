Hamas will an den Verhandlungstisch mit Israel zurückkehren

Tel Aviv: Nachdem Israel eine neue Offensive im Gazastreifen eingeleitet hat, will die Hamas wieder über eine Waffenruhe verhandeln. Ein Sprecher der Terrororganisation hat entsprechende Angaben der israelischen Regierung bestätigt. Beide Seiten stellen demnach keine Vorbedingungen für die erneute Aufnahme der Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha. Zuletzt waren die Verhandlungen ins Stocken geraten. Seit vorgestern bereitet Israel mit teils massiven Bombardements stufenweise eine neue Großoffensive im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben allein heute mindestens zehn Menschen getötet. In der vergangenen Nacht gab es demnach 58 Tote. Ziel ist es nach Angaben de isrelischen Armee Militärs, Teile Gazas einzunehmen und dort die Kontrolle zu halten. Ministerpräsident Netanjahu erklärte zudem, die Hamas vollends zerschlagen zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 17:00 Uhr